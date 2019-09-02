24 Сентября 2020
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Наталья Поклонская (2019) | Фото:vk.com/poklonskaya_nv

"Во-первых, возрастная": сваха Роза Сябитова рассказала, почему Поклонской будет трудно найти пару

Сваха всея Руси, соведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова рассказала, почему Наталье Поклонской после развода будет сложно найти спутника жизни.
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"Как сваха могу сказать, что я за такие случаи даже не берусь. На это есть две причины. Во-первых, возрастная, - рассказала Сябитова радиостанции "Говорит Москва". - Вторая причина – это женщина успешная, у которой с карьерой всё в порядке, обычного мужчину она не захочет. Обычный – это нормальный не ворующий, не убивающий, зарабатывающий своим трудом, с образованием, но звёзд с неба не хватает. Таких большинство, это либо вдовец, либо разведён. Такой ей не подойдёт. А успешному мужчине, который хочет производить потомство, она ему не родит. Она старородящая, это не в плане обиды, это констатация факта. Мужчине зачем такие проблемы? Зачем ему возрастная женщина? И, судя по тому, что она так громко разводится, наверняка ещё и скандальная".

Напомним, супруг депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Иван Соловьев рассказал, что они с Натальей разводятся после года супружеской жизни.

Наталье Поклонской 39 лет.

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"Во-первых, возрастная": сваха Роза Сябитова рассказала, почему Поклонской будет трудно найти пару

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Теги: наталья поклонская развод, иван соловьев, роза сябитова, сваха, давай поженимся



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