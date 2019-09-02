Первый президент Крыма впал в кому

Первый президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт и находится в искусственной коме. Об этом в Facebook заявила его дочь Марианна.

По ее словам, у Мешкова случился инсульт, и до следующего утра он может не дожить, а "если чудом выживет, то останется инвалидом на всю жизнь".

Напомним, Юрий Мешков был единственным президентом Республики Крым. На выборах президента в 1994 году за него проголосовали 73% избирателей. Он открыто выступал за сближение с Россией. В марте 1995 года Киев фактически совершил государственный переворот в Крыму: Верховная рада в одностороннем порядке отменила крымскую конституцию и упразднила пост президента. Мешков был свергнут. С тех пор и до возвращения в состав России, вопреки решению Верховного Совета Крыма 1992 года, Республика Крым называлась Автономной Республикой Крым и полностью управлялась из Киева.