В Нижневартовске начало учебного года отметили форумом "Образование. Стратегия - 2024"

В столице Самотлора состоялось традиционное августовское совещание педагогов "Нижневартовск. Образование. Стратегия – 2024". Открывая его, глава города Василий Тихонов рассказал учителям о развитии Нижневартовска и перспективах в различных сферах городской жизни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По словам Тихонова, серьезным катализатором для развития должны стать национальные проекты, инициатор которых – Владимир Путин.

"Их основные цели – совершенствование медицины, образования, поиск новых альтернативных производств, а также инвесторов, готовых вкладывать деньги в модернизацию существующих предприятий, создание комфортных условий для жителей как в области занятости населения, так и в бытовой сфере", - сказал он.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году выделено более 500 млн руб., что позволило отремонтировать 14 отрезков городских автомагистралей. Построены участки по улицам Ленина и Мира, в сентябре начнутся подготовительные работы по строительству дороги по улице Нововартовской.

К моменту ввода школы в 18 квартале, к сентябрю 2020 года, будет сдана еще одна дорога – по улице Романтиков. Ее возводят в рамках национального проекта "Демография". В 2020 году благодаря подписанным ранее концессионным соглашениям запланировано возведение школ в 9-А микрорайоне (в районе улицы Пионерской) и 25-м микрорайоне.

Проект "Комфортная городская среда" позволит построить в Нижневартовске детский технопарк – кванториум. Землю дали в районе пересечения улиц Ханты-Мансийской и Ленина. В этом году начнутся проектно-изыскательные работы. Еще один амбициозный проект – многофункциональный комплекс на 5 тыс. мест, где можно будет проводить крупные спортивные и культурные мероприятия. Обновление материально-технической базы учреждений стало возможным благодаря национальному проекту "Культура". Будут модернизированы детская школа искусств №3 и детская музыкальная школа имени Юрия Кузнецова.

"У нас много планов и, поверьте, у города, большие перспективы. Но только если во главе каждого направления будут профессионалы. У населения, у нас с вами, есть потребность в развитии, в том числе, креативной экономики. А креативная экономика развивается только там, где развивается экономика знаний. И поэтому мы нуждаемся в выпускниках, способных мыслить и действовать нестандартно", – сказал Тихонов.

Директор департамента образования администрации города Эдмонд Игошин рассказал, что Нижневартовск стал первым городом Югры, где созданы условия для приема малышей в детские сады с двух месяцев: открыто семь таких групп, которые посещают 70 детей.

"Более того, наш город – первый в регионе, реализовавший проект "Персонифицированное финансирование летнего отдыха". Это именной документ, подтверждающий право родителей и законных представителей на оплату летнего отдыха ребенка в возрасте от 6 до 17 лет. Этим летом 100 ребят не только отдохнули, но и получили дополнительные образовательные услуги по четырем направлениям: иностранные языки, робототехника, логика и скорочтение, журналистика и актерское мастерство. Пока проект реализуется только в 34 школе", – отметил Эдмонд Игошин.

В Нижневартовске возросло количество выпускников, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ. Достижениями пополняют копилку города не только ребята, но и педагоги. Учителям, воспитателям и руководителям образовательных организаций вручили почетные грамоты и благодарственные письма за профессиональные успехи, добросовестную работу и значимый вклад в сферу образования.

"Здорово, что в Нижневартовске есть такие педагоги, которые могут воспитать талантливых и достойных детей. Вам удается с учетом глобальных изменений во многих сферах жизнедеятельности подготавливать ребят, которые в будущем становятся высококвалифицированными специалистами. Я благодарю вас за нелегкий труд, желаю успехов в новом учебном году", – сказала заместитель председателя окружной думы Наталья Западнова.