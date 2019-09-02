24 Сентября 2020
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Евгений Куйвашев (2019) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Куйвашев о "золотой школе" в Екатеринбурге: Видимо, вкус разовьется на следующем этапе

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев высказался по поводу реконструкции школы №106 в Екатеринбурге. Он отметил, что есть вопросы по вкусу бизнесмена, который занимался ремонтом.

Как напомнил губернатор, выпускник этой школы, меценат Андрей Симановский, по согласованию с директором учебного заведения сделал ремонт интерьеров школы.

"Выбранный Андреем Моисеевичем стиль у некоторых вызвал большие вопросы. Эти упреки следует принять, однако я бы хотел сказать несколько слов в защиту Симановского", - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

"Золотая" школа №106 в Екатеринбурге(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

"Золотая" школа №106 в Екатеринбурге(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Он отметил, что сам посыл помощи родной школе правильный, и ему бы хотелось, чтобы больше уральских предпринимателей помогали школам, вузам, библиотекам и музеям.

"Хорошо, что мы на том этапе развития общества, когда бизнесмены задумываются о таких вещах. А со вкусом - да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает", - добавил глава региона.

"Золотая" школа №106 в Екатеринбурге(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

"Золотая" школа №106 в Екатеринбурге(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Мнения пользователей соцсетей о "золотой школе" разделились: одним выбранный стиль понравился, другие назвали дизайн "ужасным" и "безвкусным".

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Куйвашев о "золотой школе" в Екатеринбурге: Видимо, вкус разовьется на следующем этапе

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Теги: Куйвашев, школа, Симановский, Екатеринбург



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