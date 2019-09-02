24 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске отремонтировали только половину из запланированных дорог в рамках нацпроекта

В Челябинске отремонтировано 55% от запланированных дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В настоящий момент отремонтировано девять улиц. Завтра работы завершатся на десятом объекте.

"На сегодня завершены работы на 507 тыс. кв.м., это 55% от общего объема работ по контракту, разметка выполнена на 13,5 тыс. кв.м", - рассказал представитель подрядчика Алексей Сидорук.

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В Челябинске отремонтировали только половину из запланированных дорог в рамках нацпроекта

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Теги: ремонт дорог, нацпроект, администрация Челябинска,



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