В Челябинске отремонтировали только половину из запланированных дорог в рамках нацпроекта

В Челябинске отремонтировано 55% от запланированных дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В настоящий момент отремонтировано девять улиц. Завтра работы завершатся на десятом объекте.

"На сегодня завершены работы на 507 тыс. кв.м., это 55% от общего объема работ по контракту, разметка выполнена на 13,5 тыс. кв.м", - рассказал представитель подрядчика Алексей Сидорук.