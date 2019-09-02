Австралия готова рассмотреть расследование немецкого детектива по крушению MH17

Канберра рассмотрит обращение немецкого детектива Йозефа Реша со свидетельствами крушения МН17, если оно поступит. Об этом заявил посол Австралии в России Грейм Михан.

Посол добавил также, что обсуждения по данному вопросу продолжаются, дискуссии идут с марта, передает РИА Новости.

"Мы не закрываемся ни от какой новой информации", – сказал Михан.

Напомним, Реш, проводивший расследование катастрофы рейса MH17 по частному заказу, требует принять собранные им материалы, улики и доказательства. Он уже обращался в прокуратуру Нидерландов, которую международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team (JIT) уполномочила вести уголовное преследование по этому делу. Следствие аргументы детектива не приняло, так что он готов в случае повторного отказа обнародовать свои данные.

По словам Реша, у него есть данные о причинах трагедии, имена людей, ответственных за случившееся, а также американские спутниковые данные, проливающие свет на картину произошедшего.

Реш заявил в интервью, что готов выступить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) свидетелем по искам родственников жертв крушения MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года, если такой процесс будет организован.