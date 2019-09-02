24 Сентября 2020
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Политика
принц Гарри Меган Маркл (2019) | Фото:Disney

Меган Маркл решила больше никогда не общаться с отцом и не показывать ему новорожденного сына

Новый скандал в британской королевской семье. И снова вокруг 38-летней Меган Маркл, герцогини Сассекской, в прошлом – актрисы сериала "Форс-мажоры".
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The Sun утверждает, что жена принца Гарри приняла решение больше никогда не общаться и даже не разговаривать со своим отцом, 75-летним Томасом Марклом, живущим сейчас в Мексике. Отношения дочери о отца испортились незадолго до свадьбы Меган и Гарри в прошлом году. А теперь герцогиня не хочет, чтобы ее отец виделся с внуком – четырехмесячным Арчи Харрисоном.

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"Это было сложное решение, но Меган его приняла. Для нее это душераздирающе, но герцогиня хочет защитить себя, мужа и сына", - утверждает анонимный источник газеты.

Меган и всю королевскую семью, очевидно, раздражает, что Томас дает комментарии прессе в случае любого скандала, связанного с Сассексами. Например, недавно он пожаловался, мол, дочь летает на частных самолетах отдыхать, но не удосужилась прилететь к отцу и представить своего мужа.

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Меган Маркл решила больше никогда не общаться с отцом и не показывать ему новорожденного сына

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Теги: меган маркл, принц гарри, томас маркл, арчи харрисон, британская королевская семья



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