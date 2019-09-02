Природоохранная прокуратура проверяет найденный в Тюмени скотомогильник

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту обнаружения в Тюмени несанкционированного скотомогильника. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, несанкционированную свалку с трупами животных обнаружило сообщество "Ноосфера-Тюмень" во время изучения спутниковых карт города. Свалка расположена вблизи объездной дороги в сторону Воронинских горок. Помимо огромного количества мусора: конструкций домов, бетона, ДВП, ДСП и автомобильных шин, на свалке были обнаружены кости и трупы животных.

"Сначала это был небольшой по площади участок, усеянный костями крупно рогатого скота, но затем, отойдя дальше, мы обнаружили стог сена, в котором лежали остатки животных (головы, ноги, копыта, кости), невыносимый, повсюду преследующий запах разлагающейся плоти", - говорится на стене сообщества в соцсетях.

К сообщению прикладываются фотографии, часть костей замазана "во избежание нарушения правил".