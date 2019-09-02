Путин пообещал жителям Тулуна не снимать режим ЧС до разрешения ситуации с жильем

Президент Владимир Путин вновь встретился с жителями Тулуна, наиболее всего пострадавшего от паводка в Иркутской области.

Глава государства пообещал, что режим ЧС в регионе не будет отменен до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.

Как передает РИА Новости, подъехав к горадминистрации, президент увидел огромную толпу местных жителей и подошел к ним. До этого Путин 40 минут общался с людьми после посещения школы.

Кремль сообщал, что президент ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков в Иркутской области и проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения.

Между тем, на минувшей неделе в Тулуне около 250 предпринимателей вышли на митинг с требованием встречи с президентом Владимиром Путиным.

Выступающие отметили, что в Тулуне пострадали около 250 предпринимателей, на которых работало около 500 человек. Большинство из них до сих пор не нашли работу.