Путин пообещал жителям Тулуна не снимать режим ЧС до разрешения ситуации с жильем

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО В России
совещание по ситуации с наводнениями в Иркутской области (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин пообещал жителям Тулуна не снимать режим ЧС до разрешения ситуации с жильем

Президент Владимир Путин вновь встретился с жителями Тулуна, наиболее всего пострадавшего от паводка в Иркутской области.

Глава государства пообещал, что режим ЧС в регионе не будет отменен до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.

Как передает РИА Новости, подъехав к горадминистрации, президент увидел огромную толпу местных жителей и подошел к ним. До этого Путин 40 минут общался с людьми после посещения школы.

Кремль сообщал, что президент ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков в Иркутской области и проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения.

Между тем, на минувшей неделе в Тулуне около 250 предпринимателей вышли на митинг с требованием встречи с президентом Владимиром Путиным.

Выступающие отметили, что в Тулуне пострадали около 250 предпринимателей, на которых работало около 500 человек. Большинство из них до сих пор не нашли работу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин пообещал жителям Тулуна не снимать режим ЧС до разрешения ситуации с жильем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, тулун, паводок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 28.10.2019 08:06 Мск Предприниматели в Тулуне вновь митингуют
Ранее 02.09.2019 16:06 Мск Путин потребовал от Сбербанка реструктурировать долги пострадавших от паводка

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.09.2019 15:28 Мск Путин снова едет в Тулун – посмотреть, как восстанавливают регион после наводнения

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети