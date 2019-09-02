24 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Андрей Григорьев-Апполонов (2019) | Фото:instagram.com/apollonov_ag

Рыжий из "Иванушек" снова станет холостяком

49-летний певец из Сочи Андрей Григорьев-Аполлонов, более известный как Рыжий из "Иванушек", скоро станет холостяком. Его супруга Марина Банкова подала в Пресненский суд Москвы заявление на развод, сообщает журнал StarHit. Первое заседание по делу состоялось еще 20 августа и супругам дали время на примирение до 10 сентября.
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Григорьев-Апполонов и Банкова прожили в браке 16 лет, у них двое сыновей.

Ходили слухи, что Банкова ушла от Андрея к молодому баскетболисту. Да и про неверность самого Рыжего тоже было много сплетен, особенно когда группа "Иванушки International" была на пике популярности.

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Рыжий из "Иванушек" снова станет холостяком

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