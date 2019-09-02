24 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Парк &quot;Зелёная роща&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

"На раскачку времени нет": в Екатеринбурге назначен главный по городскому благоустройству

В муниципальном казенном учреждении Екатеринбурга "Городское благоустройство" назначили нового руководителя.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, им стал Антон Козлов, занимавший должность заместителя начальника ГКУ Свердловской области "Управтодор".

Сегодня новый директор был представлен коллективу МКУ. Антон Козлов поблагодарил администрацию Екатеринбурга за оказанное доверие, отметив, что "на раскачку времени нет".

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что одним из приоритетных направлений освоения городского бюджета является именно благоустройство.

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"На раскачку времени нет": в Екатеринбурге назначен главный по городскому благоустройству

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Теги: благоустройство, директор, Екатеринбург



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