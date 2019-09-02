Полнометражный фильм "Чернобыль. Зона отчуждения" покажут с тремя разными финалами

Стриминговый сервис PREMIER (в прошлом - THT-PREMIER) собирается показать полнометражный финал сериала "Чернобыль. Зона отчуждения" с тремя различными концовками.

"Чернобыль. Зона отчуждения" - новый фильм, а точнее, целых три полнометражных фильма от сценариста Ильи Куликова и режиссёра Дмитрия Киселёва ("Время первых") с участием всех звёзд одноимённого сериала. Константин Давыдов, Кристина Казинская, Сергей Романович, Анвар Халилулаев и Валерия Дмитриева, а также Евгений Стычкин и Александр Яценко – в финальной истории о том, как пять подростков в противостоянии с аномальной Зоной Чернобыльской АЭС пытаются остановить мировую катастрофу. Вместо одного в онлайн-прокат выйдут три фильма с различными вариантами развития сюжета: в каждом случае действие будет начинаться одинаково, но в определенной сюжетной точке начнёт разветвляться, что приведёт к трём разным финалам. Никто в России ещё не выпускал кино в таком формате", - говорится в анонсе премьеры.

Сервис не раскрывает, сможет ли зритель онлайн сделать выбор или ему придется просмотреть целиком три фильма, чтобы увидеть все варианты концовок.

Ранее интерактивный фильм в рамках сериала "Черное зеркало" пытался сделать стриминговый сервис Netflix. Эпизод "Брандашмыг" имел несколько вариантов концовок, к которым вели несколько "голосований" зрителя на разных этапах фильма. Правда, такой контент требует наличия определенных технических возможностей у устройства, с которого зритель смотрит сериал. Это стало одной из причин недовольства зрителей данным экспериментом.