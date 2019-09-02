24 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Пожар (2015) | Фото: Накануне.RU

В заповеднике Аркаим восстановят жилища каменного века, поврежденные в результате пожара

На Аркаиме восстановят строения, поврежденные в результате пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минкульта.

Напомним, в музее-заповеднике Аркаим в ночь на 1 сентября произошел пожар. Сгорели два жилища каменного века. Причиной пожара мог стать поджог.

Строения планируют восстановить. До конца года место происшествия будет расчищено, а на следующий год заповедник планирует привлечь внебюджетные средства, чтобы начать строительные работы.

И.о. министра культуры Челябинской области Алексей Бетехтин сообщил, что в результате пожара ни один исторический артефакт не пострадал. В настоящий момент устанавливается размер ущерба.

"Конечно, мы будем восстанавливать. Другой вопрос, в каком виде. Как известно, реконструкцию делали на основе данных, полученные при раскопках поселения в Северном Казахстане. К тому же Аркаим относится к более позднему периоду, эпохе средней бронзы. Было бы гораздо интереснее и уместнее показать непосредственно жилища аркаимцев", - подчеркнул он.

По вопросу восстановления строений минкульт планирует собрать научный совет.

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В заповеднике Аркаим восстановят жилища каменного века, поврежденные в результате пожара

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Теги: Аркаим, заповедник, пожар, МЧС,



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