24 Сентября 2020
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Политика В России
(2005) | Фото: www.rg-rb.de

Россия предложила НАТО мораторий на размещение ракет

Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Они согласием пока не отреагировали", - цитирует его ТАСС.

Лавров добавил, что США проводят ракетные испытания, которые свидетельствуют об их нежелании возвращаться к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, испытания американцы провели на острове Сан-Николас. Как сообщил Пентагон, речь идет о крылатой ракете наземного базирования неядерной конфигурации. Она вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета.

В МИД РФ заявили, что США взяли курс на нагнетание военной напряженности.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы для России, создаваемый действиями США по ракетам. Российский лидер также поручил подготовить исчерпывающие меры по симметричному ответу.

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Россия предложила НАТО мораторий на размещение ракет

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Теги: россия, нато, ракеты



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