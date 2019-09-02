Россия предложила НАТО мораторий на размещение ракет

Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Они согласием пока не отреагировали", - цитирует его ТАСС.

Лавров добавил, что США проводят ракетные испытания, которые свидетельствуют об их нежелании возвращаться к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, испытания американцы провели на острове Сан-Николас. Как сообщил Пентагон, речь идет о крылатой ракете наземного базирования неядерной конфигурации. Она вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета.

В МИД РФ заявили, что США взяли курс на нагнетание военной напряженности.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы для России, создаваемый действиями США по ракетам. Российский лидер также поручил подготовить исчерпывающие меры по симметричному ответу.