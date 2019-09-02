В Новосибирске сотрудник Росгвардии при исполнении избил прохожего

В Новосибирске сотрудник Росгвардии напал на прохожего с кулаками.

Инцидент произошел в Октябрьском районе города, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Момент нападения на мужчину попал на видео. На кадрах видно, как "бобик" росгвардейцев обогнал идущего по дороге мужчину. После недолгих разговоров представитель правопорядка подошел к мужчине вплотную, резко ударил его по лицу, а затем применил к нему удушающий прием и бросил на землю.

"Сейчас проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений мужчине сотрудником Росгвардии", - добавили в СК региона.