В Перми после капремонта открылся корпус школы №30

Глава Перми Дмитрий Самойлов в компании своего зама Людмилы Гаджиевой и депутатов открыл после ремонта корпус школы №30. Выступая перед педагогами и учениками, он отметил, что школа нужна микрорайону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По словам Самолова, открытие корпуса – событие, которое ждали жители микрорайона Вышка-2. Он добавил, что День знаний занимает особое место среди городских событий.

"Здесь, конечно, двойной праздник. Из здания бывшего профессионального технического училища, которое край передал городу, в плановые сроки получился современный учебный корпус с новыми лабораториями – робототехники, химии, классами для труда, прекрасными спортивными площадками и стадионом. Сегодня это первый такой объект на Вышке-2, но далеко не последний", - сказал мэр и уточнил, что предстоит реконструировать здания на углу улиц Целинная и Ивана Франко под размещение школы.

"Сегодня национальный проект "Образование" в действии. Благодаря софинансированию из краевого и федерального бюджетов с каждым годом таких объектов на карте города будет все больше", - сказал Самойлов.

Также торжественную линейку посетили заместитель министра образования Пермского края Наталья Зверева, депутат гордумы Владимир Манин, замглавы города Людмила Гаджиева, глава администрации Мотовилихинского района Александр Хаткевич, начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова.

Здание под новый корпус школы №30 передано из краевой собственности. Капитальный ремонт начался в апреле прошлого года. Отремонтирована кровля, фасад, заменены окна, инженерные сети отопления, водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, обустроена внутренняя гидроизоляция фундаментов, обновлено технологическое оборудование на пищеблоке. На территории школы появилось новое футбольное поле и универсальная спортивная площадка.

В новом корпусе будут работать физическая и химическая лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием, классы 3D-моделирования и робототехники, медиатека, слесарная мастерская со станками с числовым программным управлением.

Представители образовательного учреждения отмечают, что в нем создан концепт школы экспериментального производства. Вышка-2 – изначально заводской микрорайон, поэтому особый интерес дети проявляют к специальностям технической направленности. Школа активно участвует в приоритетных проектах Перми и Пермского края "Электронная учительская", "Электронное портфолио школьника", "Выбор +" и других.

В Перми постоянно идет капремонт школ и строительство новых зданий для учебных заведений. Начиная с первой после длительного перерыва "образовательной" стройки – открытия в 2015 году нового корпуса гимназии №11 – введено в эксплуатацию два корпуса-тысячника в Свердловском и Дзержинском районах и новая школа "Мастерград" на 1,2 тыс. учащихся.

Кроме этого, были капитально отремонтированы школы №14 и "Город дорог". После каждой крупной стройки или ремонта обновляется образовательная программа, а также создается доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Стартовал капитальный ремонт в школе №127, завершить который планируется к следующему 1 сентября. Начато строительство нового корпуса школы №93, на очереди – реконструкция школы №22, строительство новых корпусов школы по улице Юнг Прикамья, гимназий №3 и №17.