Зеленский анонсировал начало строительства моста в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало строительства моста в Станице Луганской через реку, которая разделяет позиции ЛНР и Украины. Об этом он заявил на встрече с руководством Верховной рады, правительства и силовых органов.

Напомним, участок в Станице Луганской является пилотным участком для разведения сил конфликтующих сторон в Донбассе. Три года процесс буксовал, но при Зеленском пошел быстрее. В июле он заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление полуразрушенного моста.

Зеленский подает это как сугубо украинскую инициативу, однако все работы ведутся в координации с ЛНР. Так, 28 августа саперы ГСЧС Украины обследовали ранее разминированный саперами ЛНР участок вблизи моста на "республиканской" стороне. При этом украинские власти и СМИ постоянно обвиняют ЛНР в препятствовании разминированию.

Участок в Станице Луганской особенно важен потому, что он является единственным переходом между ЛНР и Украиной.

Недавно глава МИД Германии Хайко Маас похвалил Зеленского за процесс разведения в Станице Луганской.