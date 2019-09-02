24 Сентября 2020
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ураган Дориан (2019) | Фото:Роскосмос

Роскосмос показал стремительное передвижение урагана Дориан, снятое из космоса

Роскосмос поделился снимками урагана Дориан, который может стать самым разрушительным за последнее десятилетие. Он уже прошелся по Багамским островам и приближается к юго-восточному побережью США. Американские СМИ сообщили, что жертвами Дориана стали уже как минимум два человека. На снимках, сделанных спутниками дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" хорошо видно, как быстро ураган надвигается на полуостров Флорида. Жителей этого штата, а также Джорджии и Южной Каролины эвакуируют.
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Роскосмос показал стремительное передвижение урагана Дориан, снятое из космоса

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Теги: роскосмос, ураган дориан, снимки из космоса



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