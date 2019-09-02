СК проверит заявление журналистов РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева

Следователи начали проверку по заявлению журналистов телеканала РЕН ТВ, сообщивших о нападении на них члена Совфеда Вячеслава Мархаева. Об этом сообщили РИА Новости в управлении СК по Бурятии.

Ранее телеканал сообщал, что его сотрудница, журналист Евгения Могилевская обратилась в СК после конфликта с сенатором. Нападение, по версии РЕН ТВ, произошло, после того как Могилевская задала ему вопрос о причастности его семьи к игорному бизнесу.

Согласно заявлению телеканала, корреспондент попросила привлечь сенатора к ответственности за рукоприкладство. Как говорится на сайте канала, оператор получила ушиб, а корреспондент - вывих руки.

Сам Мархаев заявил РИА Новости, что обратился к генпрокурору Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд в связи с материалами РЕН ТВ. По мнению парламентария, они порочат его честь и достоинство. Сенатор связал инцидент с тем, что он баллотируется на пост мэра Улан-Удэ.

Ранее майская история с нападением на журналиста в кабинете у хакасского чиновника получила продолжение. Республиканское управление СКР возбудило на главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева еще одно уголовное дело.

Напомним, в мае этого года журналисты программы "Вести. Дежурная часть" попытались взять интервью у Зайцева в его кабинете. Вопросы касались коррупции в администрации района. Чиновник оттолкнул микрофон, а потом стал выталкивать журналиста, повалил его на пол, ругался. После инцидента Зайцева исключили из "Единой России". Сам чиновник утверждает, что его спровоцировали. На него завели уголовное дело по статье о препятствовании профессиональной деятельности журналиста.