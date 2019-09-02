В Прикамье в поселке Щучье Озеро открылась долгожданная школа на 220 учеников

Сегодня губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие участие в торжественной линейке по случаю Дня знаний в новой Щучье-Озерской общеобразовательной школе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В этом году учебное заведение впервые открыло свои двери для почти двух сотен детей: всего школа рассчитана на 220 учащихся. Масштабы школы впечатлили родителей. Общая площадь нового учебного заведения составляет 8 тыс. кв. м. Общая стоимость строительства образовательного учреждения составила 269 млн руб, из которых 242 млн – средства краевого бюджета.

"Ребята не просто идут в школу, ребята идут в новую школу. Я думаю, что многие родители помнят, как года два назад мы здесь встречались с вами и слабо верилось, что мы за два года на месте руин поднимем новую школу. Но все это у нас получилось. Поэтому я хотел бы от лица всех собравшихся поблагодарить строителей. Не часто хвалим строителей, как правило, всегда есть вопросы. Но я посмотрел: школа замечательная, всем укомплектована: и спортзал, и актовый зал, и компьютерные классы, и лабораторные, и сами по себе классы. Все условия, чтобы вы учились на одни пятерки, созданы. Здесь замечательный педагогический коллектив", - обратился глава региона к ученикам новой школы и их родителям.

Также он отметил, что в школе оборудован замечательный спортзал и призвал родителей подавать пример своим детям - заниматься вместе с ними физкультурой и спортом.

"Приходите в школу не только на родительские собрания, но и заниматься спортом. Здесь хороший актовый зал. Мы договорились, что вся эта инфраструктура будет открыта для всех жителей Щучьего Озера", - подчеркнул губернатор.

Собравшихся также поздравил глава Октябрьского района Георгий Поезжаев. Вместе с одним из первоклассников он разрезал красную ленточку в честь открытия нового учебного заведения.

"Мы с вами верили, что школа в Щучьем Озере будет. Она сегодня перед нами. Берите, дерзайте!" - отметил он.

Строительство школы было завершено в середине августа. Губернатор осмотрел новое здание: посетил учительскую, спортивный и тренажерный залы, класс химии, актовый зал, в который есть отдельный вход с улицы. Также Максиму Решетникову показали столовую и пищеблок. Губернатор поручил краевому Минстрою контролировать, чтобы в дальнейшем при строительстве школ пищеблоки в них проектировались и под детские сады, которые располагаются неподалеку от учебных заведений.

Во время осмотра класса информатики, преподаватель этого предмета в школе сообщил об успехах пилотной программы "Учи.ру" В настоящий момент к ней подключены порядка 500 школ Прикамья. По словам учителя информатики, благодаря порталу появилась возможность дифференцировать учебный процесс, а ученики могут изучать предметы в интерактивной форме.

Напомним, строительство школы в поселке Щучье Озеро началось в 2017 году по поручению губернатора Максима Решетникова. Изначально для возведения образовательного учреждения был взят типовой проект. Для привязки проекта к местности на строительной площадке провели геологические, геодезические и экологические изыскания. Из-за геологических особенностей местности для строительства безопасного и качественного здания потребовалось усилить фундамент. Кроме того, по просьбам здешних жителей в проект включили помещения для дополнительного образования детей. В итоге типовой проект получился уникальным. Добавим, что всего до 2022 г. в регионе будут построено 22 детских сада и 25 школ для 19 тыс. детей.