Наталья Поклонская разводится спустя год после свадьбы

Брак экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы России Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева распался. Супруг 39-летней Натальи сообщил журналистам, что пара разводится.

"Чтобы бесконечно не престидижитировать публику, могу сказать, что на деле ничего тайного и уж тем более радикального нет. Два лидера в одной семье – гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный", - сказал РИА Новости Соловьев.

Супруги вместе давали интервью и путешествовали

Наталья Поклонская сообщила telegram-каналу "Подъём", что не намерена публично обсуждать вопрос о разводе: "Вот пусть супруг и комментирует дальше. Я эту тему не обсуждаю".

У Поклонской есть дочь Анастасия от прошлых отношений (неизвестно, состояла ли она в браке с отцом ребенка).

Может быть, между супругами встал Николай II, столь почитаемый Натальей?

Поклонская и Соловьев сыграли свадьбу летом прошлого года в Крыму. Они тщательно скрывали это событие, тем не менее, журналисты узнали о браке. После пара не скрывалась, вместе давала интервью и путешествовала. Но в последнее время Наталья все чаще стала ездить в поездки одна или в компании родственников. Например, отдыхала в ОАЭ она в компании друзей.

Наталья в ОАЭ - без супруга