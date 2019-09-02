24 Сентября 2020
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Грузия, Тбилиси (2019) | Фото: Накануне.RU

"Выполнил свою миссию": премьер-министр Грузии ушел в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил о своей отставке.
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Об этом он сообщил в социальных сетях, пояснив решение тем, что "выполнил свою миссию". По его словам, стратегическая основа развития страны создана, поэтому он может уйти.

Бахтадзе добавил, что для него было большой честью и огромной ответственностью защищать интересы Грузии на своем посту и отметил, что останется членом правящей партии "Грузинская мечта".

Как пишет Infox.ru, имя нового премьера станет известно 3 сентября по итогам заседания политсовета партии. Ранее сообщалось, что новым руководителем правительства может стать Георгий Гахария, который возглавляет МВД.

Напомним, недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили на форуме во Франции заявила, что хочет экономически освободиться от России.

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"Выполнил свою миссию": премьер-министр Грузии ушел в отставку

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Теги: Грузия, отставка, премьер



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