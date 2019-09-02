Сын Зеленского пошел в элитную школу

Сын украинского президента Владимира Зеленского Кирилл пошел в первый класс частной "Новопечерской школы" в Киеве, которая находится на территории элитного жилого комплекса "Новопечерские липки". Об этом пишет "Страна".

Один год обучения там стоит $11-13 тыс. У Зеленского там же учится 15-летняя дочь Александра, которая пошла уже в 9-й класс.

Черта Зеленских приехала в школу и возмущалась действиями журналистов.

"Зачем вы моего сына снимаете?" - недовольно спросил президент.

"Уберите камеру", - добавила его жена Елена и заслонила ее рукой.

В то же время у предыдущего президента Петра Порошенко дети вообще не учились на Украине.