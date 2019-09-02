Цуканов об увольнении хирургов в Нижнем Тагиле: "Дело не в плохой системе здравоохранения, а в общей проблеме - нехватке кадров"

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов в беседе с Накануне.RU высказался о ситуации с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле. По его словам, ситуация требует детального разбора, а об итогах проверок говорить рано.

По словам наместника президента, ситуация характерна не только для Нижнего Тагила, но и для многих муниципалитетов округа

"Тут дело не в плохой системе здравоохранения, а в общей проблеме - нехватке кадров. Тагил - не исключение. На ситуацию отреагировали региональные власти. Минздрав РФ проводит служебную проверку. Я дал поручение создать рабочую группу, комиссию, в которую вошли Роспотребнадзор, Росздравнадзор, прокуратура. Будем не только проверять Тагил, но и изучать ситуацию в целом, чтобы таких ошибок не повторять", - сказал Цуканов.

По его словам, региональные власти должны максимально привлечь специалистов в муниципалитеты.

"Перед тем, как делать выводы, мы должны провести хороший анализ. Что касается нас, мы дадим региональным властям свое видение ситуации. Мы вместе с врачами посмотрим, насколько проблема системна, где она особенно остра. Мы не торопимся, у нас нет цели отчитаться "для галочки". Врачи, конечно, имели право высказываться, только не хотелось бы, чтобы в такой резкой форме. В наш адрес никто из врачей не обращался. То есть своевременно не рассказали о ситуации региональному правительству ни главврач, ни муниципалитет", - сказал Николай Цуканов.

Он отметил, что после того, как ситуация уляжется, контроль за тем, чтобы таких историй не было, остается за федеральным и региональным Росздравнадзором и прокуратурой.

"Мы не застрахованы от того, что где-то нарушается закон или требования", - подытожил полпред.