24 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

На Южном Урале суд заключил под стражу чиновника, задержанного при получении взятки в четверть миллиона

Инженер отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнего Уфалея Валерий Читалов заключен под стражу до 29 октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Читалова обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере.

Как ранее сообщало Накануне.RU, чиновник был задержан 29 августа при передачи ему взятки.

По версии следствия, Читалов получил взятку в общей сумме 250 тыс. руб. за подписание актов выполненных работ по госконтракту. Однако довести до конца свой преступный умысел на получение взятки обвиняемый не смог, поскольку был задержан.

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На Южном Урале суд заключил под стражу чиновника, задержанного при получении взятки в четверть миллиона

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Теги: суд, задержание, арест, взятка,



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Ранее 31.10.2019 12:24 Мск На Южном Урале завершено расследование "уголовки" чиновника, получившего взятку в четверть миллиона

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