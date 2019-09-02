На Южном Урале суд заключил под стражу чиновника, задержанного при получении взятки в четверть миллиона

Инженер отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнего Уфалея Валерий Читалов заключен под стражу до 29 октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Читалова обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере.

Как ранее сообщало Накануне.RU, чиновник был задержан 29 августа при передачи ему взятки.

По версии следствия, Читалов получил взятку в общей сумме 250 тыс. руб. за подписание актов выполненных работ по госконтракту. Однако довести до конца свой преступный умысел на получение взятки обвиняемый не смог, поскольку был задержан.