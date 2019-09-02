24 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко, Украина, Сергей Думенко (Епифаний) (2018) | Фото: Reuters

Порошенко призвал в Риме объединить униатов и "православных" раскольников

Бывший президент Украины Петр Порошенко 1 сентября посетил униатскую службу в Риме, приуроченную к 50-й годовщине освящения храма Святой Софии. После нее он заявил, что необходимо объединить униатов и "православных" раскольников из "единой церкви".
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Он отметил, что "сегодня греко-католическая церковь играет чрезвычайно важную роль в единении государства". И он приветствует, что лидеры этих структур "ведут переговоры, координируют свои действия".

У себя в Facebook олигарх написал, что эти организации играют важную антироссийскую роль - борются с Россией.

О поглощении раскольников униатами на Украине стали говорить сразу же после получения первыми томоса от экуменического патриарха Варфоломея. Уже через три дня после их объединения лидер униатов Святослав Шевчук открыто поддержал новую организацию. В начале января он официально обратился к новоизбранному лидеру раскольников Сергею Думенко-Епифанию с предложением создать "патриархат объединенной украинской церкви". Позже председатель комиссии униатов по содействию единству христиан Игорь Шабан подтвердил намерение воплотить слова римского папы Иоанна Павла II сделать Украину "лабораторией экуменизма" и соединить униатов и "православных" раскольников. Он отметил, что это стало возможным благодаря позиции Варфоломея. Думенко назвал такое объединение возможным.

Поскольку в январе Фанар объявил униатов православными, то вырисовывается совместный план Ватикана и Фанара по объединению этих церковно-политических организаций.

Предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявлял, что украинские раскольники рано или поздно объединятся с униатами под властью римского папы.

лидер УГКЦ Святослав Шевчук, униаты(2019)|Фото: YouTube, Klymenko Time

Лидер украинских униатов Святослав Шевчук

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Порошенко призвал в Риме объединить униатов и "православных" раскольников

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Теги: Украина, Петр Порошенко, церковь, раскол, униаты



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