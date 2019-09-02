Судебные приставы отказались от требования ограничить Анастасии Заворотнюк выезд за границу

В Москве управление Федеральной службы судебных приставов отозвало иск к актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором просило ограничить ей выезд за рубеж из-за долга.

"В ходе судебного заседания представителем Тропарево-Никулинского отдела судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве заявлен отказа от иска, отказ принят судом. Производство по административному исковому заявлению Тропарево-Никулинского ОСП УФССП России по Москве к А.Заворотнюк об установлении для должника временных ограничений на выезд из РФ прекращено в связи с отказом от иска", - цитирует агентство "Москва" представителя суда.

Ранее появилась информация, что Анастасия задолжала судебным приставам более 1,6 млн руб. – исполнительский сбор. Эта сумма накопилась у актрисы за время судебных разбирательств с банком – в прошлом году Заворотнюк удалось подписать мировое соглашение с кредитной организацией, где она брала займ в валюте на покупку земли в Подмосковье.