В Сеть выкладывают видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью

Пользователи сети выкладывают кадры разрушительного урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова.

На одном из видео видно, что водяной поток затапливает город на острове Абако.

Yall pray fa Abaco.. cause Dorian has arrived pic.twitter.com/EtavFYKMcq — Tinker Bell🌼 (@QueenAnarchyy) 1 сентября 2019 г.

Первой жертвой стихии стал семилетний ребенок, сообщает местное издание Bahamas Press. По данным газеты, мальчик утонул, когда его семья пыталась спастись. Сестра погибшего мальчика пропала без вести.

Ураган Дориан, получивший пятый – самый высокий – уровень опасности, обрушился на острова Багамского архипелага Грейт-Абако и Гранд-Багама накануне. В ближайшие часы он достигнет берегов полуострова Флорида и накроет юго-восточные штаты США.

Центр ураганов США сообщил, что высота прилива на Багамах превышает нормальный уровень на 5-7 метров и сопровождается огромными разрушительными волнами, сравнимыми с небольшими цунами.

Минувшей ночью Дориан приблизился к Флориде на расстояние 220 км. Часть жителей штата уже эвакуированы, также как восемь прибрежных округов Южной Каролины – соседнего штата. В Джорджии началась эвакуация в шести прибрежных округах.