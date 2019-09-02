Зауральцы ежемесячно будут платить за вывоз мусора примерно по 90 рублей с человека

Стало известно кто в Курганской области будет отвечать за вывоз мусора - в регионе определен оператор, им стала компания "Чистый город", об этом Накануне.RU сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Зауралья.

Это местная курганская компания, к работе она приступит, как и планировалось, в начале 2020 года.

Кто касается тарифа для граждан, то люди будут платить за вывоз мусора примерно 90 рублей с одного члена семьи, однако эта сумма еще не уточнена.

В декабре прошлого года глава Зауралья Вадим Шумков во время встречи с зампредом российского правительства Алексеем Гордеевым отметил, что регион абсолютно не готов к новой "мусорной реформе". По мнению Шумкова, здесь еще очень много нерешенных проблем - как финансовых, так и организационных.

С 1 января 2019 года в регионе должна была резко возрасти стоимость тарифа на вывоз мусора - в единой квитанции появилась бы новая строчка. Сейчас эта строчка появится с 1 января 2020 года. Опасения граждан подтвердились, за мусор они будут платить в разы дороже, чем раньше. То есть если в семье проживает 4 человека и они все прописаны в одной квартире, то в квитанциях появится дополнительная строка на сумму в 350-400 рублей. И так каждый месяц.