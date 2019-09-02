Житель Екатеринбурга, в новогодние праздники убивший двоих знакомых, признан вменяемым

Перед судом предстал безработный екатеринбуржец, обвиняемый в убийстве двух человек. Его признали вменяемым.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 3 января в квартире дома по улице Мартовская в уральской столице: обвиняемый из личной неприязни, возникшей в ходе распития спиртного, зарезал ножом двоих своих знакомых.

Судебная стационарная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина абсолютно вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях. Под бременем неопровержимых улик он сознался в двойном убийстве.

Свердловский областной суд уже приступил к рассмотрению дела по существу. Злоумышленнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.