В Якутии сторож погнался за медведем, который пробрался на склад

В Якутии произошел смешной и одновременно страшный инцидент - медведь чуть не растерзал женщину-сторожа.

28-летняя девушка ночью охраняла склад и услышала непонятный шум, пишет РИА "Новости".

Она пошла проверить что происходит и увидела силуэт. Поняв, что на склад пробрались воры, она погналась за нарушителем. Догнав незнакомца, она увидела перед собой медведя. Испугавшись, женщина бросилась бежать, медведь погнался за ней.

Когда животное настигло сторожа, она очень сильно закричала, тем самым испугав косолапого, который мгновенно припустил в лес.

Женщина отделалась испугом и поцарапанной спиной.