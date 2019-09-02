В России совершенствуется законодательство о защите медиков от буйных пациентов

В России разрабатывается законодательство о защите медиков от буйных пациентов. Об этом полпред президента в УрФО Николай Цуканов сообщил в ответ на вопрос студента, работающего на "скорой", и намекнул, что медики сами провоцируют, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Есть законы, которые защищают врачей от нападений, они совершенствуются. Люди любят праздники, после них нападения учащаются. Пациенты и их родня возбуждена, особенно когда о детях речь. Иногда и фельдшер может спровоцировать. Бесплатная "скорая" может отличаться от платной, как небо и земля. Это не в Екатеринбурге было, но расскажу: "скорую" вызвал своему ребёнку, приехала через 1,5-2 часа бригада. Фельдшер спустила всех собак на меня. Через три дня вызывал снова, приехала частная "скорая" и та же фельдшер, сама вежливость. Спрашиваю, что случилось, почему такая разница в обращении? Говорит, в частной "скорой" требуют больше", - сказал Цуканов.