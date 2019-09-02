Открытие сквера на месте "Зимней вишни" перенесли в третий раз

Памятный сквер на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" будет открыт в середине сентября. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По словам главы региона, Сквер ангелов – "удивительный парк, это место силы".

Ранее сообщалось, что сквер откроют к 20 августа. Месяц назад губернатор заявил о другой дате - 1 сентября, передает РИА Новости.

Напомним, в мае прошлого года рабочие приступили к демонтажу сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня". Решение сносить здание было принято сразу после трагических событий 25 марта, когда в пожаре погибли 60 человек.

Ранее глава региона пояснил, что в рамках демонтажа запланирован снос не только ТРЦ, но и расположенных рядом с ним бани и котельной, к которой подключены соседние здания и для них необходимо было найти новые источники теплоснабжения.