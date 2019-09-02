24 Сентября 2020
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Филипп Киркоров (2017) | Фото:youtube.com

Киркоров чуть не разрыдался на школьной линейке своих детей

Чувства переполнили поп-короля российской эстрады на праздничной школьной линейке. Сегодня Филипп Киркоров отдал сына Мартина в первый класс, а его дочь Алла-Виктория пошла во второй. В Instagram 52-летний отец опубликовал видео с торжественного построения детей на школьном стадиончике. Сам стоял среди родителей в нарядной люксовой кепке и черных очках, под которыми, вполне возможно, скрывал слезы родительского счастья. "Началось!" – прошептал Филипп, снимая дочку.

"Мой 1-й Класс, 2 сентября 1974 г. (и тогда тоже 2 сентября попал на понедельник, снова совпадение) МАМА и гладиолусы, которые больше меня. А сегодня, 2019 год, и Я веду своего сына МАРТИНА в 1-й класс, а свою дочь АЛЛУ-ВИКТОРИЮ во 2-й класс....невероятные непередаваемые чувства, ощущения и волнение.... Дай Бог им интересной и насыщенной новой жизни....", - написал Киркоров.

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Киркоров чуть не разрыдался на школьной линейке своих детей

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Теги: филипп киркоров, первый класс, дети звезд, мартин киркоров



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