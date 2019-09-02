Бывший начальник Центрального административного округа Тюмени выступил в суде с последним словом

Сегодня в Центральном районном суде Тюмени с последним словом выступил бывший начальник ЦАО Сергей Польянов. Экс-чиновник обвиняется во взяточничестве, передает корреспондент Накануне.RU.

Польянову предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Эпизоды связаны с контрактами на благоустройство дворов, за помощь бизнесмену бывший глава ЦАО в 2016 г. получил 190 тыс. руб. взятки.

На сегодняшнем заседании суда Польянов выступил с последним словом. Он раскаялся и попросил суд не лишать его свободы. "Надеюсь, что вы не считаете меня потерянным для общества человеком", - сказал он.

Сегодня суд не вынес решение, предположительно, приговор будет оглашен на заседании 16 сентября.

Как сообщало Накануне.RU, с поста руководителя округа Польянов ушел по собственному желанию в 2017 г. после возбуждения уголовного дела.