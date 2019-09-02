24 Сентября 2020
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Николай Цуканов, Ольга Ковтун, Павел Креков (2019) | Фото: Накануне.RU

Студенты-медики попросили уральского полпреда о собственной больнице

На сегодняшней встрече полпреда президента в УрФО Николая Цуканова со студентами Уральского государственного медицинского университета одна из девушек попросила наместника о том, чтобы в университете появилась своя собственная клиника, передает корреспондент Накануне.RU.
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Студентка спросила, возможно ли, чтобы для этого УГМУ передали какие-либо объекты после Универсиады.

"Одна из главных проблем, которая не дает нам выйти на показатели по набору и выпуску врачей, - нехватка общежитий. Часть фонда Универсиады перейдет в УГМУ. Будет построена поликлиника в формате Универсиады, потом станет хорошей районной. В Академическом строится новый медуниверситет. Ждем федерального совещания на эту тему. Будет серьезный медцентр. Общежитие даст набор", - сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Николай Цуканов, Ольга Ковтун, Павел Креков(2019)|Фото: Накануне.RU

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Студенты-медики попросили уральского полпреда о собственной больнице

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Теги: Цуканов, больница, студенты, полпред



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