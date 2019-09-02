Студенты-медики попросили уральского полпреда о собственной больнице

На сегодняшней встрече полпреда президента в УрФО Николая Цуканова со студентами Уральского государственного медицинского университета одна из девушек попросила наместника о том, чтобы в университете появилась своя собственная клиника, передает корреспондент Накануне.RU.

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Студентка спросила, возможно ли, чтобы для этого УГМУ передали какие-либо объекты после Универсиады.

"Одна из главных проблем, которая не дает нам выйти на показатели по набору и выпуску врачей, - нехватка общежитий. Часть фонда Универсиады перейдет в УГМУ. Будет построена поликлиника в формате Универсиады, потом станет хорошей районной. В Академическом строится новый медуниверситет. Ждем федерального совещания на эту тему. Будет серьезный медцентр. Общежитие даст набор", - сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.