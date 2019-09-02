24 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Рогозин (2014) | Фото: gubernator74.ru

Рогозин ответил на критику вице-премьера по строительству Восточного

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление о том, что к строительству космодрома Восточный могут привлечь создаваемую Минобороны компанию.

"А так было всегда: одни строят, другие – критикуют. Все при деле", – написал в Twitter Рогозин.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов не исключил, что "ППК Минобороны может стать подрядчиком Восточного". Он подчеркнул, что никого не устраивает ситуация на Восточном. Напомним, еще в начале года глава кабмина Дмитрий Медведев выразил сомнения, что космодром будет построен в указанные сроки.

По его данным, в настоящее время построено 5 из 19 запланированных объектов. На достройку остальных объектов "Роскосмос" запрашивает дополнительные средства.

По данным СМИ, президент России Владимир Путин 6 сентября лично посетит космодром для обсуждения накопившихся проблем.

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Рогозин ответил на критику вице-премьера по строительству Восточного

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Теги: дмитрий рогозин, космодром восточный



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Развитие сюжета:

Ранее 06.09.2019 15:27 Мск Путин требует выдержать намеченные сроки строительства Восточного

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Ранее 02.09.2019 07:52 Мск К строительству космодрома Восточный могут привлечь военных

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