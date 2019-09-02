"Тупая и безграмотная". 29-летняя новый министр образования Украины уже оскандалилась

Новый министр образования Украины 29-летняя Анна Новосад уже попала в скандал. И, что особенно неприятно для этой должности, в связи с огромным количеством ошибок, которые она сделала в своем посте в Facebook.

Она написала на мове о своих планах на посту министра, но допустила массу ошибок, часть из которых характерна только для мовы, а часть - и для русского языка (пунктуация).

Юрист Татьяна Монтян опубликовала в Facebook распечатанный текст ее небольшого поста с исправлениями 11 ошибок, добавив, что это работа одиозной Ирины Фарион.

"На глаза лезет нелепое сообщение новой беды для образования и науки", – возмутилась Фарион, поставив ее в один ряд с "разрушителями украинского национального образования".

Так, например, министр образования даже не знает, что слово "госбюджет" пишется слитно. Монтян заявила, что Новосад "тупая и безграмотная, как и остальная часть Зе-команды".

Все это вызвало массу язвительных комментариев в интернете. Кто-то пишет, что Новосад имеет хорошие шансы на то, чтобы "добить остатки образования". Alex Twiddler указал, что в ее биографии сказано, что она свободно владеет немецким и английским, поэтому, может быть, украинский и русский для нее просто не родные. Pol Mac написал с иронией, что министр ни при чем: "Это яндекс-перевод с русского на украинский".

"А вообще Украина начнет выздоравливать только тогда, когда в любых кабинетах человек будет говорить на родном языке", – подчеркнул Alex Twiddler.

Примечательно, что многие ошибки вызваны искусственно введенными отличиями в мове от норм русского языка. Многие указывают именно на эту причину.

Наталья Зацерковная иронизирует, что правила в мове могут теперь переписать под нового министра.

В Раду Новосад прошла по списку "Слуги народа", в котором она занимала 50-й номер. Училась в Украинском гуманитарном лицее при КНУ имени Шевченко. Получила диплом бакалавра политологии в Киево-Могилянской академии, получила степень магистра европейских студий в Маастрихтском университете. Стипендиат Фонда открытого общества Джорджа Сороса. Ее специализация - европейская интеграция.