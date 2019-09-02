24 Сентября 2020
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студент, абитуриент, зачисление, вуз, экзамен (2016) | Фото: минобрнауки.рф

В России могут вернуть систему послевузовского распределения

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов во время встречи со студентами УГМУ, отвечая на вопрос студентки, поддержал идею послевузовского распределения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Бьемся за институт распределения во всей высшей школе. Не хватает специалистов в Магадане, Иркутске, там, куда студенты не стремятся. Было бы проще, если бы вернули распределение. Общество созрело. Наверняка эта инициатива президента будет широко обсуждаться. Правильный вопрос", - сказал Цуканов.

Николай Цуканов встретился со студентами УГМУ(2019)|Фото: Накануне.RU

Николай Цуканов встретился со студентами УГМУ(2019)|Фото: Накануне.RU

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В России могут вернуть систему послевузовского распределения

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Теги: распределение, медики, николай цуканов



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