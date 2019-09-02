В России могут вернуть систему послевузовского распределения

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов во время встречи со студентами УГМУ, отвечая на вопрос студентки, поддержал идею послевузовского распределения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Бьемся за институт распределения во всей высшей школе. Не хватает специалистов в Магадане, Иркутске, там, куда студенты не стремятся. Было бы проще, если бы вернули распределение. Общество созрело. Наверняка эта инициатива президента будет широко обсуждаться. Правильный вопрос", - сказал Цуканов.