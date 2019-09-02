24 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Острова Докдо, которые Япония оспаривает у Южной Кореи (2017) | Фото: www.koreaherald.com

Японский депутат назвал войну с Кореей единственным способом вернуть спорные острова

Японский парламентарий Нодака Маруяма, ранее заявлявший о необходимости войны с Россией из-за Курил, сделал аналогичное заявление об островах Такэсима (Докдо).
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Эта группа небольших островов сейчас контролируется Южной Кореей, но оспаривается Японией. В субботу архипелаг посетила группа южнокорейских законодателей. "Правительство выразило сожаление, но разве оно думает, что Такэсима может быть возвращена путём переговоров? Разве война не единственный способ вернуть острова?" – сообщает The Japan Times.

Он также допустил, что Силы Самообороны Японии могут быть развёрнуты на архипелаге "для изгнания незаконных оккупантов" в случае "непредвиденных событий" на Корейском полуострове.

В мае этого года Маруяма в составе группы депутатов нижней палаты японского парламента посетил остров Кунашир. Вместе с депутатами в той поездке была и группа японцев, живших на Южных Курилах до их передачи СССР. В ходе заключительного банкета Маруяма спросил у них "Вы "за" или "против" того, чтобы вернуть острова путем войны?"

После разразившегося скандала депутат извинился и подал заявление о выходе из партии, однако покидать парламент отказался.

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Японский депутат назвал войну с Кореей единственным способом вернуть спорные острова

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Теги: Япония, Курилы, Такэсима, Докдо, Нодака Маруяма



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