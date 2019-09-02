24 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале главу сельского поселения будут судить за растрату и преднамеренное банкротство коммунального МУПа

В Челябинской области главу Фершампенуазского сельского поселения Егора Шукшина будут судить по обвинению в растрате и совершении преднамеренного банкротства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый заключил с индивидуальным предпринимателем договоры подряда на сумму свыше 250 тыс. рублей. Зная, что работы не выполнены, он подписал акты выполненных работ и похитил указанные денежные средства.

В 2015-2016 гг. подозреваемый, действуя от имени учредителя МУП "ЖКХ с.Фершампенуаз", зная о наличии большой кредиторской задолженности у предприятия, заключил соглашения о расторжении договоров на закрепление имущества на праве хозяйственного ведения. В результате основные средства предприятия сократились на 10 млн руб., и организация не смогла погасить кредиторскую задолженность.

Стоит отметить, что Шукшин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

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На Южном Урале главу сельского поселения будут судить за растрату и преднамеренное банкротство коммунального МУПа

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Теги: банкротство, суд, глава, растрата,



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