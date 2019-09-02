Африканские студенты едут на Урал на фоне кадрового дефицита в медицине

В Уральском федеральном округе не хватает 6 тысяч врачей. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней встрече со студенческим активом и профессорско-преподавательским составом Уральского государственного медицинского университета рассказал полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

По его словам, нужно поддерживать целевой набор. Ректор УГМУ Ольга Ковтун сообщила, что откроется иностранный факультет, где будут учиться 100 студентов из Северной Африки. Также планируется совместная работа с Узбекистаном.

Молодой врач-аспирант спросил полпреда, какие меры есть в УрФО для поддержки молодых педагогов. Цуканов ответил, что если говорить о педагогах, то зарплата ниже в регионах, и это проблема №1 для губернатора: региональные учреждения исполняют указ о средней зарплате по экономике, федеральные - нет.

"Нужно поднимать зарплату работникам вузов, это указ президента. На 10 тысяч трудно прожить даже студенту. Надо начинать с тех отраслей, где не хватает специалистов", - отметил Цуканов.

По его словам, нехватка врачей привела к тому, что было в Нижнем Тагиле - это "большая нагрузка и ответственность, которая пугает". Полпред заметил, что зарплату в 25 тысяч и уголовную ответственность за врачебную ошибку надо соизмерять.

Напомним, недавно регионы УрФО столкнулись с кадровым дефицитом врачей: в Нижнем Тагиле хирурги массово написали заявления на увольнение, но затем передумали. Позже ситуация повторилась в закрытом челябинском городе Трехгорный.

Сейчас среди студентов УГМУ есть египтянин Ахмед