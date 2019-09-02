Половина россиян считает, что за последние 10 лет школьное образование ухудшилось - ВЦИОМ

Только 52% россиян-родителей школьников полностью удовлетворены качеством школьной подготовки своих детей. Еще треть только отчасти довольна, 15% не довольны качеством образования отпрысков. Таковы данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии начала нового учебного года.

При оценке школы, в которой учится ребенок, по различным критериям большинство родителей позитивно отозвались об учителях: 85% считают, что отношение к детям в школе доброжелательное и внимательное (обратного мнения придерживаются 11%); 78% положительно оценили уровень квалификации педагогов школы, в которой учится их ребенок (отрицательно — 16%).

Среди предложенных критериев оценки школы наибольшее число плохих оценок родители выставили оснащенности школ компьютерами и лабораторным оборудованием (32% при 56% хороших оценок), а также кадровой обеспеченности — многие родители детей школьного возраста негативно оценивают количество учителей по разным предметам (28% при 67% хороших).

В целом, по мнению половины опрошенных россиян (51%), ситуация в сфере образования за последние 5-10 лет ухудшилась, среди родителей школьников так ответили 49%. О позитивной тенденции сказали 17% опрошенных, еще 15% не заметили изменений (22% и 18% соответственно среди родителей детей 2-11 класса).

Россияне видят основную задачу современной школы в образовании детей и передаче базовых знаний по предметам (32%), также в нравственном воспитании детей — 19%. При этом среди приоритетов школьного образования, помимо передачи знаний по предметам и формирования широкого кругозора (48%), россияне также видят развитие аналитического мышления и умения рассуждать (41%), развитие индивидуальных способностей и талантов (39%).

Каждый третий (30%) опрошенный считает, что в школе уделяется недостаточно внимания развитию индивидуальных способностей детей. Среди респондентов 18-24 лет этого мнения придерживается 41%, в возрасте 25-34 лет — 39%. Столько же респондентов (30%) считают недостаточным внимание школьной системы к развитию у детей аналитического мышления (среди людей в возрасте 18-24 лет — 39%) и общему воспитанию.