Половина россиян считает, что за последние 10 лет школьное образование ухудшилось - ВЦИОМ

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование В России
первоклашки рюкзак портфель школьники (2012) | Фото:

Половина россиян считает, что за последние 10 лет школьное образование ухудшилось - ВЦИОМ

Только 52% россиян-родителей школьников полностью удовлетворены качеством школьной подготовки своих детей. Еще треть только отчасти довольна, 15% не довольны качеством образования отпрысков. Таковы данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии начала нового учебного года.
Читайте также:

При оценке школы, в которой учится ребенок, по различным критериям большинство родителей позитивно отозвались об учителях: 85% считают, что отношение к детям в школе доброжелательное и внимательное (обратного мнения придерживаются 11%); 78% положительно оценили уровень квалификации педагогов школы, в которой учится их ребенок (отрицательно — 16%).

Среди предложенных критериев оценки школы наибольшее число плохих оценок родители выставили оснащенности школ компьютерами и лабораторным оборудованием (32% при 56% хороших оценок), а также кадровой обеспеченности — многие родители детей школьного возраста негативно оценивают количество учителей по разным предметам (28% при 67% хороших).

В целом, по мнению половины опрошенных россиян (51%), ситуация в сфере образования за последние 5-10 лет ухудшилась, среди родителей школьников так ответили 49%. О позитивной тенденции сказали 17% опрошенных, еще 15% не заметили изменений (22% и 18% соответственно среди родителей детей 2-11 класса).

Россияне видят основную задачу современной школы в образовании детей и передаче базовых знаний по предметам (32%), также в нравственном воспитании детей — 19%. При этом среди приоритетов школьного образования, помимо передачи знаний по предметам и формирования широкого кругозора (48%), россияне также видят развитие аналитического мышления и умения рассуждать (41%), развитие индивидуальных способностей и талантов (39%).

Каждый третий (30%) опрошенный считает, что в школе уделяется недостаточно внимания развитию индивидуальных способностей детей. Среди респондентов 18-24 лет этого мнения придерживается 41%, в возрасте 25-34 лет — 39%. Столько же респондентов (30%) считают недостаточным внимание школьной системы к развитию у детей аналитического мышления (среди людей в возрасте 18-24 лет — 39%) и общему воспитанию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Половина россиян считает, что за последние 10 лет школьное образование ухудшилось - ВЦИОМ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школа, образование, опрос, родители



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети