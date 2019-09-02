24 Сентября 2020
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несанкционированная свалка, скотомогильник (2019) | Фото: vk.com/incident_tmn

В Тюмени нашли несанкционированный скотомогильник

Несанкционированный скотомогильник в Тюмени обнаружило научное сообщество "Ноосфера-Тюмень" во время изучения спутниковых карт города, передает корреспондент Накануне.RU.

Как говорится на официальной странице сообщества, несанкционированную свалку они нашли 1 сентября, вблизи объездной дороги в сторону Воронинских горок. Находка шокировала участников сообщества.

Помимо огромного количества мусора: конструкций домов, бетона, ДВП, ДСП и автомобильных шин, на свалке были обнаружены кости,

"Сначала это был небольшой по площади участок, усеянный костями крупно рогатого скота, но затем, отойдя дальше, мы обнаружили стог сена, в котором лежали остатки животных (головы, ноги, копыта, кости), невыносимый, повсюду преследующий запах разлагающейся плоти", - говорится на стене сообщества.

несанкционированная свалка, скотомогильник(2019)|Фото: vk.com/incident_tmn

несанкционированная свалка, скотомогильник(2019)|Фото: vk.com/incident_tmn

несанкционированная свалка, скотомогильник(2019)|Фото: vk.com/incident_tmn

К сообщению прикладываются фотографии, часть костей замазана "во избежание нарушения правил".

Отметим, что получить оперативный комментарий в мэрии Тюмени и в прокуратуре не удалось. Накануне.RU направило запрос.

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В Тюмени нашли несанкционированный скотомогильник

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Теги: несанкционированная свалка, скотомогильник, Ноосфера-Тюмень



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