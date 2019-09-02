24 Сентября 2020
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Образование Свердловская область Уральский ФО
(2004) |

В России могут вернуть институт врачей-наставников

В медвузах России могут возродить институт наставничества, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом заявил полпред президента в УрФО Николай Цуканов на встрече со студентами и сотрудниками УГМУ, отвечая на один из вопросов.

Сейчас инициатива обсуждается на федеральном уровне, и полпред пообещал контролировать введение новации.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков напомнил, что наставники есть в отдельных больницах.

Павел Креков, Николай Цуканов(2019)|Фото: Накануне.RU

Ранее тему наставничества поднял руководитель свердловской региональной организации Национальной ассоциации заслуженных врачей заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Павел Елфимов в контексте истории с увольнением нижнетагильских хирургов. Елфимов тогда заявил, что медикам плохо объясняют специфику профессии и предложил ввести наставничество. "Необходимо не просто готовить врачей в профессиональном плане, но рассказывать, объяснять, с какими трудностями им придется сталкиваться. Такая у нас работа, и к этому нужно быть морально готовым", - считает заслуженный врач.

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В России могут вернуть институт врачей-наставников

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Теги: врачи, наставники, николай цуканов



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