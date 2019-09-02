На Южном Урале с местного жителя требуют возместить ущерб от лесного пожара в размере более 1 млн рублей

В Челябинской области прокуратура потребовала от местного жителя возместить ущерб около 1,2 млн рублей, причиненный в результате лесного пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел в мае текущего года. Огнем были повреждены березы на площади 5 га и сосны на площади 0,5 га.

"В результате соприкосновения раскаленной трубы коллектора выхлопных газов автомобиля с сухой травой произошло возгорание автомобиля и распространение огня по сухой траве на лесной массив", - сообщили в прокуратуре.

Ущерб составил около 1,2 млн рублей. Прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании с физического лица суммы причиненного ущерба.