Посольство обеспечит депортацию Бутиной в Россию без задержек

В посольстве РФ в США проследят за тем, чтобы процесс депортации Марии Бутиной, находящейся в американской тюрьме, в Россию прошел без задержек.

Дипломаты посетили Бутину в федеральной тюрьме города Таллахасси, штат Флорида, США.

По их словам, россиянка "жалоб на здоровье и условия содержания на имеет", она "выразила надежду на скорейшее возвращение на Родину".

26 апреля обвиненная в незаконной работе иноагентом россиянка была приговорена к полутора годам тюрьмы. Чуть более половины срока она уже провела под стражей. Владимир Путин назвал приговор Бутиной "беспределом".

Напомним, россиянка была задержана 15 июля 2018 года в Вашингтоне. Ранее стало известно, что Бутина частично признала свою вину в обмен на смягчение наказания.

СМИ сообщали, что Бутина выйдет на свободу в начале ноября.