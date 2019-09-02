Сын уральского полпреда пошел в первый класс

Сын полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова сегодня пошел в первый класс. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом стало известно на встрече полпреда со студенческим активом и профессорско-преподавательским составом Уральского государственного медицинского университета.

Выступая перед собравшимися, Цуканов отметил, что сегодня он отправил в первый класс своего сына, уточнив, что тот будет учиться в Екатеринбурге. Кроме этого, полпред рассказал, что его внук также пошел в школу - но в Калининграде, где Николай Цуканов работал губернатором.

Напомним, сегодня в школы Среднего Урала сегодня отправились около 500 тысяч ребят, из которых более 55 тысяч пошли в первые классы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напутствовал учеников на линейке в суперсовременной школе №1 в Екатеринбурге.