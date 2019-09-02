Пассажиры рейса "Челябинск - Анталья" всю ночь просидели в аэропорту из-за неисправности самолета

Рейс "Челябинск - Анталья" в аэропорту задержали на несколько часов из-за неисправности самолета.

Борт авиакомпании Red Wings задержали, пассажиры всю ночь провели в челябинском аэропорту. Самолет должен был вылететь еще в 1.40. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани, им были предоставлены вода и пища.

Самолет смог вылетать в Турцию только в 10.17.

Какая именно техническая неисправность была у самолета - не сообщается.