Украинский премьер прокатился на самокате

Новый премьер-министр Украины 35-летний Алексей Гончарук прокатился на электросамокате в здании правительства. Об этом он сам написал в Facebook.

По его словам, в здании очень длинные коридоры, поэтому "можно пользоваться самокатом".

Интересно, что 1 сентября в видеоролике для школьников он сказал, что "завтра вы пойдете в школу, а я пойду на работу в Кабинет министров Украины".

Катание премьера на самокате вызвало массу эмоций у пользователей интернета. В основном люди смеются над новым премьером и призывают его заняться делом.